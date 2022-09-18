Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni yıldızlarından Wout Weghorst, şu ana kadar harika bir performans sergiledi.

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WOUT WEGHORST İSTANBULSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ!

Weghorst, İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada golünü atmayı başardı. Bu sezon sadece 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında takımına katkı veremeyen Hollandalı forvet, dün akşamki karşılaşmanın 39. dakikasında golünü attı.

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7 MAÇTA 3 GOL VE 4 ASİST



Bu sezon ligde çıktığı 7 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle Siyah-Beyazlılar'a kısa sürede muhteşem bir katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, İstanbulspor savunmasına da sürekli baskı yaparak takımına bu açıdan da destek verdi. Ancak maçın 2-2 sona ermesi sonrasında Weghorst'un mutluluğu yarım kaldı.

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BONSERVİSİ İÇİN GİRİŞİM OLACAK

Fanatik'in haberine göre; Burnley'den 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcunun bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, anlaşma gereği ödemeyi 4 taksitte yapabilecek.

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DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE BONSERVİSİ ALINACAK

Öte yandan yıldız futbolcu, Katar'da yıl sonunda düzenlenecek Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı formasıyla görev yapacak. Kara Kartal'ın Dünya Kupası öncesinde Weghorst'un bonservisini almak için girişimde bulunmayı planladığı kaydedildi.