Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı en flaş isimlerden biri olan Mauro Icardi, Konyaspor önünde ilk kez parçalı formayla sahaya çıkmıştı.

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MAURO ICARDİ FİZİKSEL AÇIDAN YETERSİZ

Takvim'in haberine göre; sahada kaldığı süre içinde fazla etkili olamayan ve sadece 2 kez topla buluşabilen Arjantinli yıldızın fiziki açıdan sıkıntılar yaşaması dikkat çekti.

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MİLLİ ARADA ÖZEL İDMAN PROGRAMI

Ancak milli maçlar için lige verilen ara en çok Icardi'ye yarayacak. Arjantinli yıldızın bu süreçte kendisi için özel olarak hazırlanan idman programını uygulayacağı ve bu sayede takım arkadaşlarını yakalayacağı öğrenildi.

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ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Icardi'nin 8. haftada deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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HAMEL OYUNCUSU GOMİS

Okan Buruk'un bu durumda sezon başında olduğu gibi Bafetimbi Gomis'i yeniden hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor.