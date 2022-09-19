Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı en flaş isimlerden biri olan Mauro Icardi, Konyaspor önünde ilk kez parçalı formayla sahaya çıkmıştı.
Takvim'in haberine göre; sahada kaldığı süre içinde fazla etkili olamayan ve sadece 2 kez topla buluşabilen Arjantinli yıldızın fiziki açıdan sıkıntılar yaşaması dikkat çekti.
Ancak milli maçlar için lige verilen ara en çok Icardi'ye yarayacak. Arjantinli yıldızın bu süreçte kendisi için özel olarak hazırlanan idman programını uygulayacağı ve bu sayede takım arkadaşlarını yakalayacağı öğrenildi.
Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Icardi'nin 8. haftada deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
Okan Buruk'un bu durumda sezon başında olduğu gibi Bafetimbi Gomis'i yeniden hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor.