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Spor

Volkan Demirel, Trabzon'a karşı dev seri!

Trabzonspor'u 3-2 yenen Hatayspor'da Volkan Demirel'in oyuncu ve teknik direktör olarak lig maçlarında Trabzonspor'a kaybetmeme serisi devam etti.

25 Eylül 2023 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Volkan Demirel, Trabzon'a karşı dev seri!
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Trabzonspor'u 3-2 yenen Hatayspor'da Volkan Demirel'in oyuncu ve teknik direktör olarak lig maçlarında Trabzonspor'a kaybetmeme serisi devam etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayıı Hatayspor 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu maçtan önce oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçı kaybetmemişti. Alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Demirel'in serisini de devam ettirdi.

Böylece Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı çıktığı 27 lig karşılaşmasında 16 galibiyet 11 beraberlik almış oldu.

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