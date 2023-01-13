Volkan Demirel'in sözleri ortalığı yıktı! ''Herkes görecek''

Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Volkan Demirel gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'a getirilen transfer yasağı genç teknik adamı ve camiayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Basın mensuplarına konuşan Volkan Demirel; " 2 oyuncu ile görüşüyoruz. 1 tanesi bitmek üzere, 1'i uzayabilir. Ben buraya gelirken, maddi ve manevi anlamda kulübü yormayacak oyuncular getireceğimi söyledim. Hem kaliteli hem de genç oyunculara yatırım yapacağız. Kısa sürede iki transferimiz gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında ise transfer yasağı olduğu hatırlatılan genç teknik adam "Transfer yasağımız var mı, yok mu herkes görür." dedi. Hatayspor'a katıldığı dönemden itibaren başarılı bir grafik çizen genç teknik adam takıma umut oldu.

VOLKAN DEMİREL HATAYSPOR'A İYİ GELDİ

İlk 5 hafta galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demireli'in gelişi ile birlikte üst üste iki galibiyet alarak moral depolamıştı. Sonraki süreçte form grafiği dalgalanma gösterse de genel olarak başarılı bir durumda olduğu iddia ediliyor.