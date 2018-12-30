Volkan'a af şartı özür

FENERBAHÇE’DE 2 Ocak’ta başlayacak 2. yarı çalışmaları öncesinde kadro dışılarla ilgili kararlardan ikisi belli olmuştu. Aatıf ile Nabil Dirar’ı affedip kamp çalışmalarına katılmaları yönünde karar alan Sarı-Lacivertli yönetim, kaptan Volkan Demirel ve Ozan Tufan hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Yönetimin Volkan Demirel’in affı için şartı olduğu ortaya çıktı.

ÇALIŞMALARINI HİÇ AKSATMADI

Başkan Ali Koç, Volkan kadro dışı kaldıktan sonra yaptığı açıklamalarda kaptanın geri dönmesi için özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Kadro dışı kaldığından bu yana çalışmalarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde aksatmadan sürdüren Volkan Demirel özür dilememişti. Aatıf ve Nabil Dirar’ın affından sonra kaptan için de özür dilediği takdirde takıma dönebileceği yönünde karar çıktı.

TOP ŞİMDİ KALECİ VOLKAN’DA

Bu kararın Volkan Demirel’e bildirildiği öğrenildi. Ayrıca teknik direktör Ersun Yanal’ın da Volkan’ın dönmesini istediği ancak yönetimin kararına da uymasını beklediği belirtildi. Yanal’ın yöneticilere, “Volkan’la, Harun birlikte çalışırlarsa Fenerbahçe’nin kale yönünden bir derdi olmaz” dediği vurgulandı. Şimdi Fenerbahçe’de herkes Volkan Demirel’in özür dilemesini bekliyor.