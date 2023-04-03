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Spor

Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si seçildi

THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu Maccabi Playtika'da forma giyen ABD'li basketbolcu Wade Baldwin oldu.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si seçildi
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Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20,3 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Baldwin, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Baldwin, takımının 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladığı mart ayında 18,7 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Son haftalarda müthiş bir form durumu yakalayan İsrail ekibi, EuroLeague'de çıktığı son 6 maçın hepsini kazanmayı başardı. Bu süreçte maç başına 19.0 sayı, 5.3 asist ve 21.7 verimlilik puanı ortalamaları tutturan Wade Baldwin, takımının aldığı üst üste galibiyetlerde çok büyük pay sahibi oldu.

Ligde 19 galibiyet ve 13 yenilgiyle 5. sırada bulunan Maccabi, bir maç daha kazandığı takdirde playoff biletini almayı resmen garantileyecek.

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