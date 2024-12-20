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Spor

Wade Baldwin'in sakatlık durumu belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, Barcelona maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1-2 ay sahalardan uzak kalacak.

20 Aralık 2024 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Wade Baldwin'in sakatlık durumu belli oldu
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın önemli oyuncularından Wade Baldwin IV, 17 Aralık Salı günü oynanan Barcelona karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baldwin'in hamstring bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi.

1-2 AY ARASI SAHALARDAN UZAK

Barcelona maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun yapılan detaylı kontrolleri sonrası tedavisine başlandığı belirtildi. Baldwin'in bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 1-2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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