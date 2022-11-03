Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah beyazlı formayla ortaya koyduğu etkili performansla beğeni kazanmıştı. 12 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek skora 10 kez katkı yapan 1,97'lik forvet için beklenen karar verildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI DEVRE ARASINDA

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı idarecilerin, formundan oldukça memnun oldukları tecrübeli futbolcunun bonservisini almak için sezon sonunu beklememe kararı aldığı ifade edildi. Siyah beyazlı yetkililerin, 30 yaşındaki golcünün kulübü Burnley'le devre arasında bir araya geleceği ve bu görüşmede Weghorst'un bonservisini almak için Ada kulübüyle pazarlık yapacağı kaydedildi.

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SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON AVRO

Hollanda Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'na gidecek olan Weghorst'un sözleşmesinde 10 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Şu anda İngiltere Championship'te bulunan Burnley'in, Premier Lig'e çıkması ya da aynı yerde kalması, opsiyon konusunda bir değişkenlik göstermeyecek. Yönetimin, bu rakamı düşürmek için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

WEGHORST DA KALMAYA SICAK BAKIYOR

Son maçta Ümraniyespor karşısında 2 golle oynayan Weghorst'un da Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi sonrasında kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmeye olumlu baktığı bildirildi.