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Spor

Welinton Beşiktaş'ta, Fatih Aksoy Alanyaspor'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı kulübün, Brezilyalı stoper ile 2+1 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:08 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 17:20
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Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul’a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.

Beşiktaş’ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FATİH AKSOY ALANYASPOR'DA

Beşiktaş, bu transfer için Alanyaspor'a Fatih Aksoy'u verecek. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaşlı Fatih Aksoy ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

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