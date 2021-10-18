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Spor

Welinton: Sporting Lizbon'a karşı iyi oynayıp kazanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton Souza, Sporting Lizbon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında 'İki büyük takıma karşı iyi maçlar oynadık. Kaliteli maçlar çıkardık. Yarın da aynı şekilde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz.' dedi.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:57
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş, yarın sahasında Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, bu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yaşadığı sakatlığı atlattığını ifade eden Welinton, "Evet sakatlık yaşadım. Bu işimizin bir parçası. Olabilecek bir durum. Ancak atlattım. Geçen seneden birçok oyuncu var takımda. Aynı arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Geçen sene defans olarak iyiydik. Bu sezon başında da iyi maçlar oynadık. Son maçla ilgili toplantılar yaptık. Geçen sene nasıl iyi defans yaptıysak öyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ"

Yarın kazanmak istediklerini ifade eden tecrübeli savunmacı, "İki büyük takıma karşı iyi maçlar oynadık. Kaliteli maçlar çıkardık. Yarın da aynı şekilde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Kazanıp önümüze bakacağız. Bizim için bir şey değişmiyor. Geleceğe iyi bakmak istiyoruz" diye konuştu.

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