Werder Bremen'in gol kralı Füllkrug, Dortmund yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, hücum hattına çarpıcı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund, Werder Bremen'de forma giyen Alman forvet Niclas Füllkrug için kulübüyle anlaşma sağladı.

13 ARTI 2 MİLYON EURO



Haberde; Borussia Dortmund'un bu transfer için Werder Bremen'e 13 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro bonus ödeyeceği ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği belirtildi.

30 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla 28 lig maçında 16 gol 5 asist kaydetmiş ve gol kralı olmuştu.