İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,666
  • EURO
    28,9852
  • ALTIN
    1665.14
  • BIST100
    7944.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Werder Bremen'in gol kralı Füllkrug, Dortmund yolcusu
Spor

Werder Bremen'in gol kralı Füllkrug, Dortmund yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Borussia Dortmund, Werder Bremen'de forma giyen Alman golcü Niclas Füllkrug'ü kadrosuna katmak için kulübü ile anlaşma sağladı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
Werder Bremen'in gol kralı Füllkrug, Dortmund yolcusu
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, hücum hattına çarpıcı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund, Werder Bremen'de forma giyen Alman forvet Niclas Füllkrug için kulübüyle anlaşma sağladı.

13 ARTI 2 MİLYON EURO

Haberde; Borussia Dortmund'un bu transfer için Werder Bremen'e 13 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro bonus ödeyeceği ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği belirtildi.

30 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla 28 lig maçında 16 gol 5 asist kaydetmiş ve gol kralı olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.