West Ham ile Brighton puanları paylaştı!

Premier Lig'in 20. hafta maçında West Ham ile Brighton, karşı karşıya geldi. London Stadium'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

West Ham ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Brighton ise Tottenham galibiyeti sonrası yara aldı.

West Ham, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle haftayı 34 puanla 6. sırada tamamladı.

Brighton ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle haftayı 31 puanla 7. sırada kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Sheffield United ile karşılaşacak. Brighton ise Wolverhampton'ı konuk edecek.