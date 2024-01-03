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Spor

West Ham ile Brighton puanları paylaştı!

İngiltere Premier Lig'de West Ham ile Brighton, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
West Ham ile Brighton puanları paylaştı!
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Premier Lig'in 20. hafta maçında West Ham ile Brighton, karşı karşıya geldi. London Stadium'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

West Ham ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Brighton ise Tottenham galibiyeti sonrası yara aldı.

West Ham, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle haftayı 34 puanla 6. sırada tamamladı.

Brighton ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle haftayı 31 puanla 7. sırada kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Sheffield United ile karşılaşacak. Brighton ise Wolverhampton'ı konuk edecek.

  • WestHam-Brighton
  • PremierLig
  • beraberlik

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