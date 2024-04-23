West Ham, Ruben Amorim için Liverpool'u solladı

Gelecek sezon takımın başına Ruben Amorim'i getirmek isteyen West Ham, Portekizli teknik adam için şartları sonuna kadar zorluyor.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; West Ham, Sporting'in teknik direktörü Amorim için elinden gelenin fazlasını ortaya koymaya hazır.

Haberde, Amorim ile ilgilenen Liverpool'un yaptığı maaş teklifinin üzerine çıkan West Ham yönetimi, Portekizli teknik adama kendi düşüncesine özgün kadro kurma özgürlüğü de verdi. Bu, Amorim'in en büyük şartlarından biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan West Ham yönetiminin Amorim ile Londra'da bir görüşme yaptığı ancak Portekizli teknik adamın Liverpool ile de bir görüşme yapmasının beklendiği kaydedildi.