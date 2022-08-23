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Spor

West Ham United, Emerson'u renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Chelsea'de forma giyen Emerson'u renklerine bağladı.

AA23 Ağustos 2022 Salı 23:04 - Güncelleme:
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West Ham United, Chelsea forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Emerson'u kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'den transfer edilen 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transferi hakkında açıklamada bulunan Emerson, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve hazırım." ifadesini kullandı.

İngiliz medyası, West Ham United'ın, Emerson'un transferi için Chelsea'ye 15 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyeceğini iddia etti.

EMERSON KİMDİR?

Emerson Ferreira da Rosa (d. 4 Nisan 1976, Pelotas), Brezilyalı eski futbolcudur. Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Orta sahada oynayan Emerson, Brezilya millî futbol takımının 1998 ve 2006 Dünya Kupaları kadrosunda da yer aldı.

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