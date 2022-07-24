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Spor

West Ham United, Gianluca Scamacca'yı kadrosuna katıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Arsenal'in istediği Gianluca Scamacca için kulübü Sassuolo ile anlaştığı iddia edildi.

24 Temmuz 2022 Pazar 18:01 - Güncelleme:
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Arsenal, Serie A'da Sassuolo forması giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca için yoğun bir uğraş verdi. Ancak; Arsenal'in bu transferi elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

ARSENAL GOLCÜSÜZ KALDI

Arsenal, transfer döneminde Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette'in ayrılığından sonra hücum hattında ciddi kan kaybetti. Mikel Arteta'nın talebiyle hücum hattına 'kaliteli' bir transfer için harekete geçildi.

WEST HAM, SCAMACCA'YI KAPTI

Gazeteci Fabrizio Romano, Arsenal'in ciddi ilgi gösterdiği futbolcu için West Ham United ve Sassuolo kulüplerinin anlaştığını yazdı. İngiliz basınına göre bu transfer için West Ham kasasından 40 milyon euro çıkaracak. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ YETERLİ OLMADI

Futbolcunun Arsenal'e transferinin gerçekleşmemesinde finansal gerçeklerin etkili olduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere geçen sezon Premier Ligi 5. sırada bitiren Arsenal Avrupa Ligi'ne, 7. olan West Ham da UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşında ve 1.95 boyundaki İtalyan golcü Gianluca Scamacca, 38 maçta 16 gol 1 asistlik performans segiledi. Futbolcu, Sassuolo'dan önce Genona, Ascoli, Zwolle, Cremonese ve PSV takımlarında oynamıştı.

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