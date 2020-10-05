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Spor

West Ham United, Jack Wilshere'i sertbest bıraktı

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Jack Wilshere ile yolların ayrıldığını açıkladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:36
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Haftalık 100 bin sterlinlik sözleşmesi olan Wilshere'in sakatlıklarla boğuştuğu West Ham kariyeri sona erdi. Karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedildiği açıklanırken 28 yaşındaki İngiliz futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık için üzgün olduğunu söyledi.

Wilshere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım."

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