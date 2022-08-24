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Spor

West Ham United, Lucas Paqueta transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Lyon'da forma giyen Lucas Paqueta'nın transferini bitirmeye hazırlandığı iddia edildi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:19 - Güncelleme:
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West Ham United, transferde Arsenal'i mağlup ederek Olimpik Lyon'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'nın transferini imza aşamasına getirdi.

The Athletic'te yer alan habere göre; West Ham United, Paqueta için Lyon'a 40 milyon euro ödemeyi taahhüt etti. Arsenal'in teklifini geçen West Ham, 25 yaşındaki Brezilyalı milli orta sahayı da ikna etmeyi başardı.

Arsenal ise Odegaard, Emile Smith-Rowe ve Fabio Vieira gibi kreatif orta saha oyuncuları olduğu için 40 milyon euro seviyesine çıkmayı kabul etmeyerek transferden çekildi.

Ocak 2019'da Flamengo'dan Milan'a 38.4 milyon euro'ya transfer olan Paqueta, Eylül 2020'de ise 20 milyon euro karşılığı Lyon'a transfer oldu. Paqueta, Brezilya Milli Takım formasını ise 33 kez giyip 7 kez ağları havalandırdı.

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