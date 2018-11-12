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West Ham United, Samir Nasri'yi sağlık kontrolünden geçirdi

Daha önce Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Samir Nasri, Premier Lig ekibi West Ham United için sağlık kontrolünden geçti.

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Son olarak Antalyaspor forması giyen Samir Nasri, Premier Lig'e geri dönüyor.

Sağlık kontrolünden geçti

Doping yaptığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men edilen Nasri'nin cezası aralık ayı sonunda sona eriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre West Ham United, Fransız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Bugün sağlık kontrolünden geçirilen Nasri'nin 6 aylık bir sözleşme imzalayacağı bildirildi. Everton ve bazı MLS takımlarının ilgisi nedeniyle sözleşmede opsiyon da bulunacak.

Haftalık kazancı dudak uçuklattı

31 yaşındaki oyuncunun haftalık kazancı ise 80 bin sterlin olacak. Yönetim kanadından bazı isimlerin buna karşı çıktığı ancak teknik direktör Pellegrini'nin Yarmolenko'nun sezonu kapatması nedeniyle ısrarcı olduğu bildirildi.

Nasri ile Pellegrini, Manchester City'nin 2014 yılındaki Premier Lig şampiyonluğunda beraber görev almıştı.

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