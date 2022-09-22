West Ham United'tan Mark Noble'ye yeni görev

West Ham United, Sportif Direktörlük görevine eski oyuncusu Mark Noble'yi getirdi.

West Ham United'ın efsane oyuncusu Mark Noble geçtiğimiz yıl futbola veda etmişti. Kariyerinin büyük bir bölümünü West Ham United'ta geçiren Mark Noble 16 yıl boyunca takımının formasını giydi.

Kısa süreliğine Hull City ve Ipswich Town'a kiralansa da kariyerinin büyük kısmını Londra'da geçirdi.

West Ham forması ile en çok forma giyen oyuncu olarak rekor kırıp bir kulüp efsanesi haline geldi.

West Ham United kariyeri boyunca 525 maça çıkan efsane oyuncu 61 gol atıp 48 asist yaptı.

Ayrıca kulüp efsanesi haline gelmiş İngiliz oyuncu, takımın Championchips'e düştüğü dönemlerde de terk etmeyen nadir isimlerden biri.

Star Gazetesi