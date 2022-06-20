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Spor

West Ham'dan stopere 30 milyon sterlinlik takviye

West Ham United, Rennes'in Faslı stoperi Nayef Aguerd'i transfer etti. İngiliz kulübü, Fransa temsilcisine 30 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Faslı futbolcu Nayef Aguerd'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rennes'de forma giyen 26 yaşında savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu sezon 27 numaralı formayı giyecek Aguerd için West Ham United, Fransa temsilcisine 30 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Fas Milli Takımı'nda 19 maçta görev alan Aguerd, geçen sezon Rennes formasıyla tüm kulvarlarda 40 karşılaşmada 4 gole imza attı.

  • Nayef Aguerd
  • West Ham United
  • Rennes

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