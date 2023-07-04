Weston McKennie için Galatasaray'a dev rakip

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezona da iddialı başlamak isteyen Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor.

GÖRÜŞMEDE BULUNUYOR

Juventus'un kadroda düşünmediği yıldız orta saha ile Galatasaray'ın yanı sıra Borussia Dortmund'un da görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

PREMIER LİG'İ İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu küme düşen Leeds United'da kiralık olarak geçiren Weston McKennie'nin yeniden Premier Lig'den bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu Leeds ile 20 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Juventus'ta ise 96 maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.