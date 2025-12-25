Weston McKennie: Juventus'ta kalmayı umuyorum

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Weston McKennie, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada İtalyan ekibinde kalmak istediğini söyledi.

McKennie, "Juventus'ta kalmayı umuyorum ancak her şeyi menajerime bıraktım. Kendimi iyi hissediyorum. Teknik direktör Luciano Spalletti'den çok memnunum. O mükemmel bir teknik direktör ve hislerim harika." diye konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus'ta 22 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.