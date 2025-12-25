İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8481
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Weston McKennie: Juventus'ta kalmayı umuyorum
Spor

Weston McKennie: Juventus'ta kalmayı umuyorum

İtalyan ekibi Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Weston McKennie, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Weston McKennie: Juventus'ta kalmayı umuyorum
ABONE OL

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Weston McKennie, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada İtalyan ekibinde kalmak istediğini söyledi.

McKennie, "Juventus'ta kalmayı umuyorum ancak her şeyi menajerime bıraktım. Kendimi iyi hissediyorum. Teknik direktör Luciano Spalletti'den çok memnunum. O mükemmel bir teknik direktör ve hislerim harika." diye konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus'ta 22 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.