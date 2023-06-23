Wilfred Zaha transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Yaz transfer döneminin başlamasıyla ile birlikte kulüpler transfer çalışmalarına başlarken, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Wlifred Zaha'ya sürpriz bir gelişme yaşandı.

LAZIO TALİP OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Lazio, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wlifred Zaha, 30 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Haberde; Wilfred Zaha'ya birçok teklifin olduğu ve bu transferin Lazio için zor olduğuna da değinildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İsmi Fenerbahçe ile anılan Wilfred Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'nin iç sahada Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçı tribünlerden takip etmişti.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile 28 resmi maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, bu maçlarda 7 gol 3 asist kaydetti.