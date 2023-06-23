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Spor

Wilfred Zaha transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Wilfred Zaha'ya, Serie A ekiplerinden Lazio talip oldu.

23 Haziran 2023 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Wilfred Zaha transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
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Yaz transfer döneminin başlamasıyla ile birlikte kulüpler transfer çalışmalarına başlarken, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Wlifred Zaha'ya sürpriz bir gelişme yaşandı.

LAZIO TALİP OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Lazio, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wlifred Zaha, 30 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Haberde; Wilfred Zaha'ya birçok teklifin olduğu ve bu transferin Lazio için zor olduğuna da değinildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İsmi Fenerbahçe ile anılan Wilfred Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'nin iç sahada Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçı tribünlerden takip etmişti.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile 28 resmi maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, bu maçlarda 7 gol 3 asist kaydetti.

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