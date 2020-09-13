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Spor

Wilfried Kanga Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Angers'in 22 yaşındaki forveti Wilfried Kanga ile anlaştıklarını açıkladı.

AA13 Eylül 2020 Pazar 15:14 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:14
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerinden Angers SCO'da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.

Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga." ifadelerini kullandı.

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