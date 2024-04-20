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Spor

Wilfried Zaha için İngiltere'den şaşırtan iddia

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yeterli verimi alamadığı Wilfried Zaha için beklenmedik bir iddia İngiliz basınından geldi. İşte o iddianın detayları...

20 Nisan 2024 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
Wilfried Zaha için İngiltere'den şaşırtan iddia
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Galatasaray'da bu sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak henüz beklenen etkiyi yaratamayan Wilfried Zaha için İngiltere'den transfer iddiası geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre; West Ham United, kış transfer döneminde Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istedi.

DAVID MOYES VETO ETTİ

İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes'in bu transferi veto ettiği belirtildi.

Ayrıca İskoç teknik adamın, Zaha'nın transferinin takımın seviyesini yükselteceğini düşünmediği için transfere izin vermediği aktarıldı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Premier Lig'de uzun yıllar Crystal Palace forması giyen Zaha, Galatasaray'la bu sezon 39 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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