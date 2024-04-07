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Spor

Wilfried Zaha için milli takım zor görünüyor!

Wilfried Zaha'nın Fildişi Sahili Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceğiyle ilgili spor yorumcusu Martial Gohourou'dan değerlendirme geldi.

7 Nisan 2024 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Wilfried Zaha için milli takım zor görünüyor!
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Performansı yetersiz bulunan Wilfried Zaha, teknik direktör Emerse Fae tarafından yakın zamanda milli takıma çağrılmadı.

Fildişi Sahili teknik direktörü Fae, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

Oyuncunun milli takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili ne karar verileceği bilinmezken Fildişi Sahilli spor yorumcusu Martial Gohourou'dan flaş bir değerlendirme geldi.

"MİLLİ TAKIM ZOR GÖRÜNÜYOR"

Gohourou yaptığı açıklamada, "Zaha sezona çok güçlü başladı ancak bir süredir kulübünde forma giymekte zorlanıyor. Eğer bu şekilde devam ederse haziran ayında tekrar milli takıma çağrılması zor görünüyor." dedi.

"GÖRÜŞME GARANTİ VERMEZ"

İstanbul'da yapılan görüşmenin bir şeyi değiştirmeyeceği görüşünü belirten deneyimli yorumcu, "İnsanları kandırmamalıyız, teknik direktörün İstanbul'a gidip Zaha ile konuşması onun haziranda tekrar davet alması anlamına gelmiyor. Performansını geliştirirse ancak öyle çağrılır." ifadelerini kullandı.

İŞTE BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 38 resmi maça çıkan Wilfried Zaha bu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Wilfried Zaha
  • Fildişi Milli Takımı
  • Martial Gohourou

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