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Spor

Wilfried Zaha'dan çarpıcı paylaşım!

Galatasaraylı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

27 Şubat 2024 Salı 22:28 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'dan çarpıcı paylaşım!
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Galatasaraylı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fildişili futbolcu, sosyal medya hesabından, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 34 maçta süre bulan 31 yaşındaki Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Galatasaray'da son dönemde yedek kalan Zaha için sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasının ardından şu sözleri kullanmıştı;

"Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak."

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