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Spor

Willian Arao resmen Fenerbahçe'de! 2+1 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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