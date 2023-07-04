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Spor

Wimbledon'da sürpriz yenilgi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 7 numarası ABD'li Coco Gauff, ilk turda elendi.

4 Temmuz 2023 Salı 02:00 - Güncelleme:
Wimbledon'da sürpriz yenilgi
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Wimbledon'da dünya 7 numarası Coco Gauff, ilk turda elendi.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon'da ana tablo maçlarının ilk günü tamamlandı.

ABD'li Sofia Kenin, tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 19 yaşındaki ABD'li Coco Gauff'u ilk turda 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Bu sonuçla tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Gauff, ilk turda elenerek turnuvaya erken veda etti.

Tek erkeklerde dünya 8 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner ise Arjantinli sporcu Juan Manuel Cerundolo'yu 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 2. tura yükseldi.

  • tenis turnuvası
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