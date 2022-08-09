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Spor

Wolfsberger ve Viborg, Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Wolfsberger ve Viborg, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçerek play-off turuna yükselmeyi başardı.

AA9 Ağustos 2022 Salı 23:26 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Wolfsberger ve Viborg play-off turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, 2 maçla başladı.

Avusturya temsilcisi Wolfsberger, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Malta ekibi Gzira'yı rövanşta 4-0 yendi.

Danimarka'nın Viborg takımı ise ilk maçını 3-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı 2-1 mağlup etti.

Viborg'un rakibi İngiltere'nin West Ham United takımı olurken Wolfsberger ise Molde (Norveç)-Kisvarda (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ligde 3. eleme turu rövanşları, 10-11 Ağustos'ta tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

  • Wolfsberger
  • Viborg
  • uefa avrupa konferans ligi

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