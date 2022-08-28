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Spor

Wolverhampton evinde 1 puana razı oldu

Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

28 Ağustos 2022 Pazar 18:56 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 4. haftasında Wolverhampton, sahasında Newcastle United ile kozlarını paylaştı. Molineux'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, karşılaşmanın 38. dakikasında Ruben Neves'in attığı golle öne geçti. Maç uzun süre Wolverhampton'ın üstünlüğü ile devam ederken, Newcastle United'ın yıldız ismi Alan Saint-Maximin 90. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Wolverhampton 2, Newcastle United 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Wolverhampton, Bournemouth deplasmanına gidecek. Newcastle United ise, Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.

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