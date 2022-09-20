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Spor

Wolverhampton, Jason Denayer'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın son olarak Lyon'da forma giyen Jason Denayer'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

20 Eylül 2022 Salı 18:34 - Güncelleme:
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray , geride bıraktığımız yaz transfer dönemine damga vurdu. Siyah beyazlı ekip Wout Weghorts ve Dele Alli transferleriyle kadrosuna büyük bir güç katarken, Galatasaray'ın Dries Mertens ve Mauro Icardi hamleleri Avrupa'da ve dünyada büyük ses getirdi.

Öte yandan iki takımında bu yaz karşı karşıya geldiği isimlerden birisi Jason Denayer'di. Belçikalı stoper için iki dev yoğun çaba harcarken mutlu sona ulaşan olmamıştı. Denayer ise kendisine Süper Lig dışında henüz kulüp bulamadı. Halihazırda serbest konumda bulunan oyuncu için önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından TEAMTalk'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Belçikalı stoper için harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcuyla el sıkışılması durumunda serbest statüsünde olması sebebiyle direkt olarak takıma katılabilecek.

Haberin detayında menajer Bruno Lage'nin takımının uzun süredir görüşme halinde olduğu da kaydedildi. Beşiktaş da uzun süren görüşmeler gerçekleştirmiş ancak oyuncunun maaşı konusunda mutabakata varamamıştı. Oyuncu her ne kadar istediği maaşta 1 milyon Euro indirime gitse de yine de bir anlaşma gerçekleşmedi. Öte yandan oyuncunun eski takımı Galatasaray'da, sarı kırmızılı formayla daha önce şampiyonluk yaşayan oyuncu için kolları sıvamıştı. Burada da bir anlaşma ortamı oluşmadı.

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