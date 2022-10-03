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Spor

Wolverhampton'da Bruno Lage ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhamton Wanderers'ta üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Bruno Lage ile yollar ayrıldı.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Wolverhampton'da Bruno Lage ile yollar ayrıldı
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Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.

Bruno Lage, İngiltere temsilcisinden önce altyapısında da görev aldığı Portekiz ekibi Benfica'yı 2019-2020 yıllarında çalıştırmıştı.

BRUNO LAGE KİMDİR?

12 Mayıs 1976 doğumlu Bruno Lage, eski Portekizli futbolcu ve şu an ise teknik direktördür. Sağ kanat pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından teknik direktörlük yapmaktadır.

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