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Spor

Wolves'ten Chelsea'ye 4 gollü tarife!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea, evinde konuk ettiği Wolverhampton'a 4-2 mağlup oldu.

4 Şubat 2024 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Wolves'ten Chelsea'ye 4 gollü tarife!
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İngiltere Premier Lig 23. hafta maçında Chelsea, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Wolves 4-2 kazandı. Konuk ekibin golleri 22, 43 ve 82. dakikalarda Matheus Cunha, 43. dakikada Axel Disasi (k.k.)'den geldi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Cole Palmer, 86. dakikada Thiago Silva kaydetti.

İKİ MAÇTA 8 GOL YEDİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Liverpool maçını da 4-2 kaybeden Chelsea, son iki maçta kalesinde 8 gol gördü. Wolverhampton ise ligde iki maç sonra kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Chelsea 31 puanda kalarak kötü gidişini sürdürdü. Wolverhampton ise 32 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u ağırlayacak.

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