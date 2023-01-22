Wout Weghorst'tan çok konuşulacak itiraf! ''Beşiktaş'ta...''

Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN ANTRENMANLARDAN MEMNUN DEĞİLDİM"

Manchester United'a transfer sürecini anlatan Hollandalı golcü, "Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun değildim ve bu nedenle menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bu durumdan şikayetçiydim" dedi.

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"ASLA UNUTMAYACAĞIM BİR GÖRÜŞME OLDU"

Daha sonra menajerinin kendisini aradığını söyleyen Weghorst, "Menajerim aradı ve Erik ten Hag'ın beni istediğini söyledi. Asla unutmayacağım bir telefon görüşmesi oldu" diye konuştu.

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18 MAÇTA 9 GOL, 4 ASİST

Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst, 9 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.