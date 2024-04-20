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Spor

Xabi Alonso: Umarım Bayer Leverkusen'de kalmam doğrudur

Bu sezon Bayer Leverkusen ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Xabi Alonso, takımı ve geleceği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2024 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Xabi Alonso: Umarım Bayer Leverkusen'de kalmam doğrudur
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Bayer Leverkusen'e tarihinin ilk lig şampiyonluğunu yaşatan teknik direktör Xabi Alonso, AS'a konuştu.

Xabi Alonso, gösterilen ilgi için konuşarak, "İspanya'dan bize gösterdikleri ilgiden çok memnunum. Sezon sadece sonuçlar nedeniyle değil, oynanış şekli açısından da harika geçiyor. Bu İspanya'da ve aynı zamanda Avrupa'nın birçok yerinde ilgi görüyor. Kulübün büyümesini ve daha küresel bir takipçiye sahip olmasını sağlıyor.. Herkes için bu çok önemli Bunun bir parçası olmak ve sürece dahil olmak beni mutlu ediyor. Durmak istemiyoruz.' dedi.

Sözleşme yenilemesi hakkında konuşan İspanyol teknik adam, "Herkes kendi kararlarından sorumludur. Umarım benim kalmam doğrudur, böyle olacağına da inanıyorum. Anın tadını çıkarıyorum ve elbette gelişmeye devam etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Xabi Alonsolu Bayer Leverkusen, geçtiğimiz hafta Werder Bremen'i mağlup ederek lig şampiyonluğunu ilan etmişti.

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