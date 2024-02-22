İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9827
  • EURO
    33,6468
  • ALTIN
    2015.38
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xabi Alonso'dan Liverpool ve Bayern iddialarına cevap!
Spor

Xabi Alonso'dan Liverpool ve Bayern iddialarına cevap!

Bayer Leverkusen'in başında gösterdiği üstün performansın ardından adı dev kulüplerle anılan Xabi Alonso, Liverpool ve Bayern Münih iddialarına yanıt verdi.

22 Şubat 2024 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
Xabi Alonso'dan Liverpool ve Bayern iddialarına cevap!
ABONE OL

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Mainz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEYECEK YENİ BİR ŞEY YOK"

Bayern Münih ve Liverpool ile adı geçen İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını kaydetti.

Xabi Alonso, "Şu anda Bayer Leverkusen'in teknik direktörüyüm, geleceğimle ilgili söyleyecek yeni bir şeyim yok" dedi.

Başarılı teknik adam, Bayern Münih'ten herhangi bir çağrı gelip gelmediği yönünde gelen soruya ise, "Bu sadece varsayım, dediğim gibi söyleyecek yeni bir şey yok" cevabını verdi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

42 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Bayer Leverkusen, bu sezon ligde ve Avrupa'da 32 maçta kaybetmedi. Alonso yönetimindeki takım, bu maçlarda 28 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.