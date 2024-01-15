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Spor

Xavi: Barcelona geri dönecek

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid'le oynadıkları Süper Kupa finalinin ardından konuştu.

15 Ocak 2024 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Xavi: Barcelona geri dönecek
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Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Süper Kupa finalinde Real Madrid'e karşı 4-1 kaybedilen maçın sonrasında konuştu.

Xavi, "Hayal kırıklığı ve üzüntü var. Hiçbir zaman rahat olamadık, domine edildik. Taraftarlardan özür dilerim çünkü kötü bir performans sergiledik. Bu sonuç bir felaketti. Barça geri dönecek." dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Çok fazla umudumuz vardı, çok fazla heyecanımız vardı ama en kötü maçımızı oynadık. Çok kötü başladık, geri dönmeyi başardık ama skor 3-1 oldu. Bu işimizi zorlaştırdı. Madrid bize kontradan çok zarar verdi, o kontraları, geçişleri durduramadık ve bugün futbolun acı tarafını yaşamak zorundayız.' yorumunu yaptı.

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