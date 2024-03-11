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Spor

Xavi: Cesur bir Napoli bekliyorum

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2024 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
Xavi: Cesur bir Napoli bekliyorum
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi konuştu.

44 yaşındaki teknik adam, "Cesur bir Napoli bekliyorum. Güzel bir maç olabilir. Harika bireysel seviyeleri var. Büyük bir maç olacak ve mümkün olan en iyi şekilde mücadele etme zamanı." dedi.

"HER SENARYOYA ÇALIŞTIK"

Tur için iki takımın şanslarının yüzde 50 olduğunu söyleyen ve taraftarlarının kendilerine avantaj sağlayabileceğini söyleyen Xavi, ilk maçın berabere bitmesinden dolayı penaltı için çalışmadıklarına yönelik soruya da cevap verdi. İspanyol teknik adam, "Penaltı atışları? Her senaryoda neler olabileceği üzerinde çalıştık" ifadelerini kullandı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. İki takım, bu kez İspanya'da rövanş karşılaşmasına çıkacak. Barcelona ile Napoli arasındaki mücadele, 12 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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