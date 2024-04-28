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Spor

Xavi Hernandez: Devam etmek için güçlü hissediyorum

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Valencia ile oynanacak maç öncesi takımın durumunu ve gelecek sezon planlaması hakkında konuştu.

28 Nisan 2024 Pazar 17:14 - Güncelleme:
Xavi Hernandez: Devam etmek için güçlü hissediyorum
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Barcelona'da ayrılık kararından vazgeçen Xavi Hernandez, Valencia ile oynayacakları maç öncesi açıklama yaptı.

Geleceğiyle ilgili aldığı kararı değerlendiren Xavi, "Devam etmek için istekli, enerji dolu ve güçlü hissediyorum. Gelecek sezona çok iyi hazırlanmalıyız." dedi.

"ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIZ"

Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili konuşan genç teknik adam, "Planlama takvimini kulüp belirleyecek. Planlama yavaş yavaş yapılacak. Oyuncuların temmuz sonu ağustos başında bizimle olacağını hesapladık. Yoğun bir yaz olduğu için çok dikkatli olacağız." ifadelerini kullandı.

"TAKIM ÇOK İSTEKLİ"

Devam kararı almasının ardından takımın ruh halinin sorulması üzerine Xavi, "Çok iyi bir antrenman geçirdik. Takımın ne kadar istekli olduğunu gördüm. Sezonu en iyi yerde bitirmek için çok istekliler." şeklinde konuştu.

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