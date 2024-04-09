Xavi, Luis Enrique'ye methiyeler düzdü

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında karşılaşacakları Paris Saint-Germain maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Xavi, PSG teknik direktörü Luis Enrique hakkında yorumda bulunarak, "Luis Enrique dünyanın en iyi hocalarından biri. O, Guardiola ve Arteta'nın Barça felsefesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Topa sahip olmak, önde baskı, yarın da bunları kovalayacağız. Bunlar DNA'mızda var ve bizi diğerlerinden ayıran, gurur duyduğumuz şeyler." dedi.

Sözlerine devam eden İspanyol teknik adam, 'Turu geçmek için ilk maçta avantajlı skor almamız şart. Her şeyimizi sahaya koyacağımızdan eminim.' şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain ile Barcelona, çarşamba akşamı saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.