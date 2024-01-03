Xavi, Mbappe ve Haaland transferi için konuştu!

La Liga'da Las Palmas ile karşılaşacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, transfer iddialarına cevap verdi.

İspanyol teknik adam, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Barcelona'ya transfer dedikodularıyla ilgili konuştu.

Xavi Hernandez, "Şu anda Haaland ve Mbappe gibi isimleri transfer etmeyi düşünemeyiz. Sahip olduğum oyuncularımla çalışıyorum ve bu oyuncularla mükemmelliğe ulaşmalıyız." dedi.

Sözlerine devam eden İspanyol hoca, "Bu oldukça zor bir sezon. Dolayısıyla istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. İşlerin iyi gittiğini düşünüyorum. Geçen sezonki başarıları tekrarlayabiliriz. Hala doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona, 18. haftası geride kalan La Liga'da topladığı 38 puanla dördüncü sırada yer alıyor.