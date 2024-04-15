Xavi, PSG ile oynanacak maç öncesi konuştu: Tur için umudumuz var

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Katalan devinin teknik direktörü Xavi, PSG ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Deplasman golü kuralıyla ilgili esprili bir açıklama yapan Xavi, "Bir değişiklik yapılsın, deplasmanda atılan bir gol 3 sayılsın(gülerek). Bu kuralın kaldırılması yazık olmuş." dedi.

"BİZE DESTEĞİNİ GÖSTERDİ"

Başkan Laporta ile ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Başkanın heyecanlı olduğunu görmek sevindirici. Takımın yanına gelerek bize desteğini ifade etti ve elimizden gelenin en iyisini yapmamızı istedi." ifadelerini kullandı.

PSG ile ilgili değerlendirme de yapan Xavi, "Luis Enrique, dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri. PSG'nin bu maçta çok cesur oynayacağını düşünüyorum. Tur için umudumuz, arzumuz var. Bizim için çok özel bir gece olabilir." açıklamasını yaptı.