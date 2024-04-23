Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Carlo Ancelotti ile Xavi Hernandez'in maçın ardından birbirlerine sarıldıkları görüldü. İki teknik adam arasında geçen diyalog ise merak konusu oldu. İşte haberin detaylar...

DİYALOĞUN KONUSU ARDA GÜLER

İspanyol basınından Defensa Central'a göre; Xavi ile Carlo Ancelotti arasında geçen diyaloğun konusu Arda Güler'di.

"TRANSFER EDEMEDİK, PİŞMANIZ"

Haberde Xavi'nin Arda'yı transfer edemedikleri için yaşadıkları pişmanlığı Carlo Ancelotti'ye anlattığı ifade edildi. Xavi'nin ayrıca iki takım arasındaki güç farkına da değindiği belirtildi.

"BİZDE OLSA OYNATIRDIK"

Genç teknik adamın, Ancelotti'ye, "Arda Güler bizim takımda olsaydı kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var." dediği aktarıldı.

ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler bundan sonraki süreçte daha fazla süre alacağını açıkladı.

"SÜRE ALACAK"

Ancelotti yatpığı açıklamada, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." sözlerini sarf etti.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Yıldız futbolcu, Real Madrid'de istediği süreleri pek fazla alamadı. Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon euroya çıkabilecek bir bedelle transfer edilen Arda Güler, bu sezon Madrid deviyle 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.