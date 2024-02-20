Xavi'den Barcelona'daki geleceği için sürpriz sözler!

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Napoli karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Xavi, 'İstifamı duyurmamış gibi çalışacağım. Gerçekten motive oldum, hiçbir şey değişmedi. Barcelona için çalışmanın getirdiği baskı bu.' dedi.

'NAPOLI ZOR OLACAK'

Rakibi hakkında konuşan tecrübeli hoca, 'Napoli güçlü bir rakip, özellikle de ön üçlüsü göz önüne alındığında. İyi savunma yapmak ve kontra ataklara izin vermemek bizim için temel önem taşıyor. Zor olacak. Bundan sonrasını düşünmüyoruz. Temel hedefimiz çeyrek finale çıkmak. Takımda daha fazla birlik var, başkan ve Deco da dahil olmak üzere tepkiler çok iyi. Soyunma odasındaki ortamdan memnunum.' şeklinde konuştu.

'BERABERLİK BARÇA İÇİN İYİ DEĞİL'

Xavi kazanmak için oynayacaklarını belirterek, 'Her zaman olduğu gibi zafer için sahaya çıkacağız. Kazanmak için çıkıyoruz çünkü biz Barcelonayız ve beraberlik Barcelona için iyi bir sonuç değil. Beraberlik olursa şartlara bakmamız gerekecek. Önümüzde bir iç saha maçı olduğunu da unutmamamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİMİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Geleceği hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, 'Şu anda geleceğimin tehlikede olduğunu düşünmüyorum. Büyük umutlarım ve motivasyonum var.' yorumunu yaptı.

Napoli ile Barcelona, Çarşamba günü 23:00'te karşı karşıya gelecek.