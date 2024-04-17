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Spor

Xavi'den hakem eleştirisi!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'e elendikleri maçın ardından maçın hakemini eleştirdi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
Xavi'den hakem eleştirisi!
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 kazandıkları maçın rövanşında Paris Saint-Germain'e 4-1 yenilen Barcelona'da teknik direktör Xavi olay açıklamalarda bulundu.

Tüm sezonun çalışmalarını hakemin mahvettiğini söyleyen Xavi şu ifadeleri kullandı:

"Araujo, şartları eşitlemek istedi herhalde. 11'e 11'ken çok organize duruyorduk. Bütün yıl çalıştığımız şey hakemin kararı ile harabe edildi. Ona bu akşam berbat bir maç yönettiğini söyledim. Kırmızı karttan sonra Pedri ya da Lamine'yi değiştirip değiştirmeme konusunda şüphelerim vardı ama daha fazla kontrol sahibi olmak için Pedri'yi tutmaya karar verdik."

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