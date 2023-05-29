Xavi'den Lionel Messi açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, takımın efsane ismi Lionel Messi'nin geri dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'yi seviyoruz o gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Elbette böyle bir vedayı hak ediyor ama bu onun geleceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam ayrıca, "Tarihin en iyisi ama geri dönmesi tamamen kendi kararına bağlı." diye konuştu.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldıza Arabistan, MLS ve Avrupa'dan birçok kulüp takip ediyor.

Fransız deviyle toplamda 74 maça çıkan Messi, 32 gol ve 35 asist yaptı.