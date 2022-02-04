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Spor

Xherdan Shaqiri, MLS'e gidiyor

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, Xherdan Shaqiri'nin bir MLS takımıyla görüştüğünü açıkladı. 30 yaşındaki futbolcunun görüştüğü takımın Chicago Fire olduğu ve bu transfer için yaklaşık 7.5 milyon dolar bonservis ödeneceği iddia edildi.

4 Şubat 2022 Cuma 22:55 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 22:55
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Sezon başında 6 milyon euro bedelle Liverpool'dan, Lyon'a transfer olan Xherdan Shaqiri yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında Fransız ekibinde 16 maça çıkıp, 2 gol, 3 asistle oynayan İsviçreli futbolcunun, MLS takımlarından biriyle görüştüğü açıklandı.

Lyon'dan yapılan duyuruda, "Yönetimimiz ve teknik direktörümüz Peter Bosz, Shaqiri'nin, MLS takımıyla görüşme yapma talebini kabul etmiştir." denildi.

ABD basınında çıkan haberlerde, 30 yaşındaki futbolcunun görüştüğü takımın Chicago Fire olduğu yazıldı. Öte yandan bu transfer için MLS ekibinin 7.5 milyon dolar civarında bir rakamı gözden çıkardığı kaydedildi.

Bilindiği üzere Shaqiri'nin ismi uzun yıllar Türk takımlarıyla anılıyordu.

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