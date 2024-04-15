Yabancı VAR hakemlerinin ücretleri belli oldu

TFF'nin ligdeki kritik maçlar öncesinde VAR'da yabancı hakem uygulamasına geçmesi tartışma konusu oldu.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz Futbol Federasyonları'na yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

YABANCILAR 200 BİN ALIYOR

Yabancı hakem projesinin maliyeti ise yol ve harcırah paraları içinde maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi buluyor. Türkiye'deki VAR hakemleri ise maç başına 15 bin TL alıyor. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira.

İMZA TOPLANIYOR

Kulüpler Birliği, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erken seçime gitmesi için topladığı imzalar konusunda çalışmalar sürüyor. Bugün alt liglerde mücadele eden bazı kulüplerin imza vereceği belirtildi.