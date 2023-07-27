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Spor

Yağmur Kübra Taşar, Galatasaray Basketbol'da

Kadınlar Bssketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, 23 yaşındaki başarılı sporcu Yağmur Kübra Taşar'ı kadrosuna kattı.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Yağmur Kübra Taşar, Galatasaray Basketbol'da
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki Yağmur Kübra Taşar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de kadro yapılanması sürüyor. Takımımız, yerli oyuncu kadrosunu Yağmur Kübra Taşar'ı ekleyerek güçlenmeye devam etti. Basketbol kariyerine Galatasaray'da başlayan 1.73 metre boyundaki 1999 doğumlu oyuncumuz Yağmur Kübra Taşar'a 'Evine hoş geldin' diyor, başarılarla dolu Galatasaraylı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen şutör guard, 2016-2017 sezonunda Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı'nda yer almıştı.

  • Yağmur Kübra Taşar
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı
  • transfer

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